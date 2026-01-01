Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е съдействала за връщането на седма група украински и руски деца при семействата им, с което общият брой на децата, събрали се отново с близките си в рамките на инициативата, достигна 43, съобщи днес Белият дом, цитиран от Асошиейтед прес.

Това е поредният пример за усилията на първата дама за справяне с последиците от войната на Русия в Украйна, които, макар и ограничени по мащаб, дават осезаеми резултати. Съпругът ѝ, американският президент Доналд Тръмп, обеща бързо да прекрати войната, започнала преди близо пет години, но впоследствие призна, че това се оказва по-трудно, отколкото е очаквал.

„Децата в тази част на света, както и децата навсякъде другаде, не могат да разберат защо географските и политическите обстоятелства са ги обрекли на ужасите на войната“, заяви първата дама в изявление, предоставено първо на Асошиейтед прес.

„Като възрастни имаме моралното задължение да предпазим децата от разделенията, които подклаждат войни, и незабавно да им върнем простите радости на живота“, добави тя.

Мелания Тръмп посочи, че събирането на още девет деца със семействата им е станало с „пълното съдействие“ на руските и украинските лидери. Не беше предоставена допълнителна информация за децата.

Помощта за деца в зони на конфликт се превърна в една от основните каузи на първата дама през втория президентски мандат на съпруга ѝ. По-рано тази година тя председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на този въпрос.

Инициативата започна през август 2025 г., когато тя помоли съпруга си лично да предаде на руския президент Владимир Путин писмо с призив за мир в Украйна по време на срещата им на върха в Аляска.

Година по-късно тя вече беше съдействала за връщането на около 35 деца при роднините им, след като те бяха разделени заради войната. Самата тя заяви, че поддържа „пряк канал за комуникация“ с лидерите на воюващите страни.

През октомври Мелания Тръмп помогна и за договарянето на шестдневно примирие в окупирания от Русия град Олешки в Южна Украйна. По-рано този месец първата дама прие в Белия дом представители на Русия и Украйна, за да отбележи постигнатото споразумение.

Местното примирие в разделената от войната Херсонска област в Южна Украйна беше в сила от 27 октомври до 1 ноември и беше най-значимото прекратяване на огъня от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. По време на паузата в бойните действия около 800 души успяха да напуснат града, а на останалите бяха доставени храна, вода и друга хуманитарна помощ.