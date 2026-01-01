Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между България и Турция, който предвижда изграждането и откриването на нов граничен пункт между двете държави – „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.

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Документът урежда въпроси, свързани с граничните контролно-пропускателни пунктове между България и Турция. Новият съвместен пункт ще бъде разположен северно от съществуващите ГКПП „Капитан Андреево“ и „Капъкуле“.

На българска територия съоръжението ще бъде в района на община Свиленград, а от турска страна – в област Одрин.

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Първоначално като основа за преговори е бил одобрен проект на спогодба между двете държави. Това е станало с протоколно решение на Министерския съвет от 14 октомври 2026 г. Впоследствие турската страна е предложила документът да бъде подписан под формата на меморандум за разбирателство, а не като спогодба.