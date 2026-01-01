В основата на успешната електронна търговия стоят бизнесите, които я развиват всеки ден, от малките онлайн магазини до утвърдените търговци с присъствие на няколко пазара. Именно към тях е насочена новата инициатива Merchant Pass на Balkan eCommerce Summit 2027, която ще осигури безплатен достъп до събитието на 1000 представители на eCommerce бизнеси.

На 20 и 21 април 2027 г. в Интер Експо Център, София, Balkan eCommerce Summit ще събере на едно място предприемачи, онлайн търговци, технологични компании, експерти и представители на водещи бизнеси от Югоизточна Европа и други международни пазари.

С Merchant Pass организаторите си поставят за цел да направят международните бизнес контакти, достъпа до експертно знание и възможностите за развитие по-достъпни за компаниите, които движат електронната търговия напред.

За много онлайн магазини навлизането на нови пазари, изборът на подходящи технологични решения и изграждането на международни партньорства остават сериозни предизвикателства.

Инициативата Merchant Pass дава възможност на 1000 представители на eCommerce бизнеси да станат част от международна среда, в която могат да обменят опит, да откриват нови решения и да създават контакти с потенциални партньори.

Програмата е пряко свързана и с основната тема на Balkan eCommerce Summit 2027 Cross-Border First. Тя насърчава компаниите да мислят за международното си развитие още при изграждането на своята бизнес стратегия, вместо да възприемат излизането извън местния пазар като далечна цел.

„Вярваме, че бъдещето на електронната търговия в Югоизточна Европа зависи от успеха на самите онлайн търговци. С инициативата Merchant Pass искаме да дадем възможност на 1000 представители на eCommerce бизнеси да попаднат в среда, в която могат да срещнат правилните партньори, да открият нови решения и да видят реалните възможности за развитие извън своя пазар. Международната експанзия не бива да бъде привилегия само на големите компании. Тя трябва да бъде постижима цел за всеки амбициозен eCommerce бизнес“, коментира д-р Никола Илчев, основател и организатор на Balkan eCommerce Summit.

Кой може да кандидатства за безплатен Merchant Pass?

Инициативата е насочена към собственици и служители на действащи онлайн магазини, които участват пряко в управлението и развитието на бизнеса.

За да кандидатстват, желаещите трябва да отговарят на следните условия:

● Да представляват действащ онлайн магазин.

● Да са собственици или служители на съответната компания.

● Да предоставят адреса на онлайн магазина и служебен имейл.

● Да посочат своя LinkedIn профил, чрез който може да бъде потвърдена професионалната им връзка с бизнеса.

Поканата е отворена както за развиващи се онлайн магазини, така и за утвърдени търговци, които търсят нови възможности за растеж и международно развитие.

Всяка кандидатура ще бъде разглеждана индивидуално, а безплатният достъп ще се предоставя след проверка и потвърждение от екипа на Balkan eCommerce Summit.

Merchant Pass не е просто покана за посещение на конференция. Инициативата има за цел да осигури на онлайн търговците достъп до знания, контакти и партньорства, които могат да им помогнат да развият бизнеса си.

По време на Balkan eCommerce Summit 2027 участниците ще могат да се срещнат с други онлайн търговци, да разговарят с доставчици на технологични и бизнес решения, да научат повече за тенденциите в международната електронна търговия и да проучат възможности за навлизане на нови пазари.

Особено за малките и средните компании подобни срещи могат да се окажат решаваща стъпка към превръщането на международната експанзия от идея в конкретен бизнес план.

Инициативата е част от по-широката мисия на Balkan eCommerce Summit да развива целогодишна B2B екосистема, която свързва компании, професионални общности и пазари от Балканите, Европа и останалия свят.

Как се кандидатства?

Кандидатстването за Merchant Pass се извършва онлайн чрез официалния сайт на Balkan eCommerce Summit:

https://balkanecommerce.com/merchant-pass/

Процесът включва три лесни стъпки:

1. Подаване на кандидатура. Попълва се онлайн формуляр с информация за кандидата, компанията, онлайн магазина, заеманата позиция и LinkedIn профила.

2. Проверка на кандидатурата. Екипът на Balkan eCommerce Summit разглежда предоставената информация и проверява дали кандидатът отговаря на условията на инициативата.

3. Получаване на потвърждение. Одобрените кандидати получават имейл с потвърждение и допълнителни инструкции.

Броят на безплатните Merchant Pass пропуски е ограничен до 1000, затова организаторите насърчават заинтересованите онлайн търговци да подадат кандидатурите си до 28.02.2027.

Информация за събитието

Събитие: Balkan eCommerce Summit 2027

Дати: 20-21 април 2027 г.

Място: Интер Експо Център, София, България

Merchant Pass: 1000 безплатни пропуска след одобрение

Краен срок за кандидатстване в програмата за безплатен merchant pass: 28.02.2027

Кандидатстване: https://balkanecommerce.com/merchant-pass/

За Balkan eCommerce Summit

Balkan eCommerce Summit е една от водещите B2B екосистеми за електронна търговия в Югоизточна Европа, която целогодишно свързва онлайн търговци, предприемачи, технологични компании, експерти и представители на бизнеса.

Чрез ежегодното си международно събитие, бизнес срещи, партньорски инициативи и пазарни проучвания Balkan eCommerce Summit създава възможности за обмен на знания, изграждане на стратегически партньорства и развитие на трансграничната търговия между Балканите, Европа и международните пазари.