Жена на 79 години е пострадала, след като е била блъсната от автомобил в Хаджидимово. Тя е с фрактура на таза и рана на главата и е настанена за лечение в болницата в Гоце Делчев. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Шофьор блъсна 75-годишна пешеходка в Хаджидимово

Инцидентът е станал около 17:25 ч. на 24 ноември на ул. „Македония“. По първоначална информация 40-годишен местен жител, който управлявал лек автомобил „Ситроен Ксара“, ударил жената, докато тя се движела по пътното платно.

Кола помете 74-годишна жена на пешеходна пътека в Благоевград

На шофьора са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни.