На 25 януари 2026 г. около 10:40 часа на ул. „Ореляк“ в град Хаджидимово е станало пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Лек автомобил „Дачия“, управляван от 47-годишен мъж от София, е блъснал 75-годишна пешеходка от село Гранитово, община Елхово.

Жената е пострадала с фрактура на тазобедрената става и е настанена за лечение в МБАЛ–Гоце Делчев.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.