Представете си, че влизате в стая, пълна с непознати хора. Някой ви поглежда за първи път – може би бъдещ колега, преподавател или човек, с когото тепърва ще работите. Само за няколко секунди в неговото съзнание вече се оформя мнение за вас. Без дълъг разговор, без да ви познава истински, той вече е направил своята първа преценка. Това е силата на първото впечатление.

Първото впечатление служи като “ментална рамка”. Хората са склонни да интерпретират следващите действия на човека през тази рамка. Например, ако първото впечатление е положително, дори малки грешки след това ще се извиняват и тълкуват благосклонно. Ако първото впечатление е отрицателно, мозъкът често търси доказателства за потвърждаване на това първоначално усещане – явление, наречено confirmation bias.

Психолозите наричат този феномен “ефектът на първото впечатление” и той се формира в рамките на първите 7–30 секунди от срещата. Мозъкът ни, почти без съзнателна намеса, преценява други хора по признаци като: стойка и език на тялото, тон на гласа и интонация, изражение на лицето, дрехи и външен вид.

Първото впечатление е един от най-бързите психологически процеси в човешкото общуване. Нашият мозък е „програмиран“ да прави бързи оценки – това е било важно за оцеляването на хората в миналото. Само за секунди ние преценяваме дали някой изглежда дружелюбен, уверен, надежден или обратното – дистанциран и несигурен.

Тези оценки се формират от множество малки сигнали: начина, по който човек влиза в стаята, стойката на тялото му, изражението на лицето, погледа, тона на гласа и дори начина на обличане. Често дори не осъзнаваме, че обръщаме внимание на всички тези детайли, но мозъкът ни ги обработва светкавично.

Именно затова първото впечатление има толкова голямо значение. То често служи като своеобразен „филтър“, през който възприемаме човека занапред. Ако първото впечатление е положително, сме по-склонни да тълкуваме поведението му в добра светлина. Ако е негативно, несъзнателно започваме да търсим доказателства, които потвърждават това първоначално усещане.

Thinkstockphotos

Но какво се случва, когато първото впечатление е лошо?

Всеки е попадал в подобна ситуация. Може би сте били притеснени на първа среща или интервю. Може би сте казали нещо неловко или сте изглеждали по-затворени, отколкото всъщност сте. Понякога една кратка среща може да остави впечатление, което не отразява реалната ви личност.

Добрата новина е, че макар първото впечатление да е силно, то не е напълно непроменимо.

Психолозите посочват, че хората могат да променят първоначалното си мнение, ако получат достатъчно нова информация. Това обаче изисква време и последователност. Ако човек постепенно показва различно поведение – повече откритост, увереност или компетентност – първоначалната оценка започва да се променя.

Важно е и нещо друго: хората реагират положително на искреност. Ако човек признае, че е бил притеснен или че първата среща не е минала така, както е искал, това често създава усещане за човечност и автентичност.

Лошото първо впечатление може да бъде коригирано, но обикновено изисква повече усилие, отколкото създаването на добро още от самото начало.

Затова първото впечатление остава толкова важно. То не определя окончателно какъв е човекът, но може да зададе посоката, по която ще се развият отношенията. Понякога една усмивка, уверен поглед или внимателно изслушване са достатъчни, за да създадат усещане за доверие още в първите минути.

И все пак, първото впечатление е бързо и понякога подвеждащо. Затова, освен да се стремим да оставяме добро впечатление, е полезно и да си напомняме да не съдим другите твърде прибързано. Зад първите няколко секунди винаги стои много по-сложна и интересна човешка история.