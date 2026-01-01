Министърът на правосъдието в служебния кабинет Андрей Янкулов заяви институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

Екипът на министъра декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система. В подписката, в която се включват магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към всички граждани и професионални общности „да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието“.

Министерството припомня, че в края на февруари 15 прокурори излязоха с безпрецедентно отворено писмо в защита на колегата си Владимир Николов, който публично настоя прокуратурата да е независима от външни и вътрешни влияния. Той призова прокурорите да изсветлят и да решат скандалните казуси като „Джуджетата“, „Нотариуса“ и др.

„Стената на мълчанието в прокуратурата започва да се пропуква. Прокуратурата ще се промени, защото за първи път необходимостта от промяна се осъзнава от самите прокурори“, коментира тогава министър Янкулов.

„Подкрепяме всеки магистрат, който открито говори за нередности и проблеми в съдебната власт. Истината укрепва държавността. Категорично се противопоставяме на всякакви форми на натиск, сплашване и организирано очерняне на магистрати и активни граждани. Няма да приемем злоупотреба с институционална власт, манипулативни кампании и опити за заглушаване на неудобната истина. Всеки такъв акт е директна атака срещу върховенството на закона“, заявяват сега от гражданската инициатива.

Във връзка с Владимир Николов Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България излезе със становище, в което изразява възмущение от отправени от него твърдения по адрес на организацията, към Прокуратурата на Република България и Висшия съдебен съвет.