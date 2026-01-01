Ако няма удължителен закон за бюджета България остава без яснота как ще се изплащат заплати, пенсии и всичко увисва във въздуха, каза съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков пред журналисти.

Много е важно удължителният закон да бъде приет, заяви той.

Предполагаме, че служебният финансов министър най-добре знае какви са изчисленията и какво е възможно, така че това, което те внесат – това ще подкрепим, добави Денков.

Попитан дали ще подкрепи предложението на „ДПС - Ново начало“ , което предвижда в бюджета да бъдат разписани великденски добавки за пенсионерите, Николай Денков отговори, че това е нещо, което трябва да направи редовното правителство. Има своята логика и аз също приемам това като дългосрочна политика, но не е сега моментът. Ясно е, че се прави предизборно, допълни той.