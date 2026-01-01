Първите 800 наборници днес влизат в три хърватски казарми в Книн, Слун и Пожега за получаване на основно военно обучение (TVO), което ще продължи два месеца. От тях 446 са доброволци, включително 82 жени, а 354 души са наборници, подлежащи на задължителна военна служба. От повиканите наборници само десет младежи са заявили отказ от военна служба по съвест и те ще изпълняват три или четири месеца служба в цивилния сектор. Жените не подлежат на задължението, но могат доброволно да получат основно военно обучение, информират хърватските медии.

Задължителната военна служба в Хърватия съществуваше до 2007 г., когато беше отменена. Сега, след почти 20 години, тя се връща обратно, като годишно в Хърватските въоръжени сили ще бъдат призовавани до 4000 наборници. Разходите на Министерството на въоръжени сили за основно военно обучение ще бъдат годишно около 23 700 000 евро.

Днес първите наборници ще бъдат посрещнати на военния полигон „Еуген Кватерник“ край Слун от вицепремиера и министър на отбраната Иван Анушич и началника на Генералния щаб на Хърватските въоръжени сили генерал-лейтенант Тихомир Кундид.

Обучението на наборниците започва след като преминат медицински прегледи. В следващите два месеца те ще изучават основни военни умения от боравене с лични оръжия и използване на съвременна техника, включително дронове, до оказване на първа помощ и основна самозащита. В допълнение към техническите и тактическите знания, наборниците ще се запознаят с ключови военни операции от хърватската Отечествена война.

Наборниците ще получават заплата от около 1100 евро нето, като точният размер на заплатата им ще зависи от данъчните облекчения и ставката на данъка върху доходите по местоживеене. Освен това ще им бъдат зачетени два месеца трудов стаж, ще бъдат изплатени транспортните разходи и отпуските, а също така ще получат еднократно предимство под формата на постоянно назначение на работа при равни условия в държавни органи и в органите на местни и регионални административни единици.