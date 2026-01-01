Кметът на Пловдив Костадин Димитров предлага всички ученици в Пловдив до завършване на средното си образование да пътуват безплатно в градския транспорт, съобщиха от Общината. Към момента децата до 14-годишна възраст пътуват безплатно с карта в пловдивския градски транспорт. С новото предложение на кмета обхватът ще бъде разширен и ще включи учениците от 14 години до завършване на средното им образование.

Предложението ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет чрез промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на община Пловдив.

„Пловдив е град на младите хора и на образованието. За нас е важно всяко дете и всеки ученик да има равен и лесен достъп до училище, независимо в кой квартал живее. Безплатният транспорт е инвестиция в образованието и в бъдещето на града“, заяви кметът Костадин Димитров.

Община Пловдив обяви обществена поръчка за извършването на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии за срок от 10 години. Общата прогнозна стойност на договора за целия му срок е 160 749 589,84 евро без ДДС. Консорциум „Градски транспорт - 2026“ е единственият кандидат, подал документи за участие в обществена поръчка.

Община Пловдив подробно е изложила изискванията към кандидатите. Основните задължения на новия превозвач са свързани със спазване на разписанията, спиране на всяка спирка, поддържане на висока култура на обслужване, хигиена на превозните средства и обслужващия персонал.

Според изискванията, всички превозни средства трябва да имат работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото. Завишени са и екологичните изисквания – най-малко 60% от автобусите трябва да бъдат с екологична категория Евро VI, а минимум 40% да отговарят на критериите за чисти превозни средства.