Недопустимите институционални нападки срещу Върховния касационен съд (ВКС) от страна на прокуратурата след постановените от състави на Наказателната колегия актове, с които се отказва образуването на производства по искания за възобновяване на дела, депозирани след 21 юли 2025 г. от фактически изпълняващия функциите главен прокурор, беше сред темите, обсъдени на среща от председателя на ВКС Галина Захарова и служебния вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов, съобщиха от Върховния касационен съд.

Двамата са се обединили около позицията, че за правовата държава е нетърпима настоящата ситуация, в която чрез атаки срещу независимостта на съдиите демонстративно се игнорират както действаща законова разпоредба, така и влезли в сила съдебни актове, свързани с нейното приложение.

По време на срещата са обсъдени и евентуални изменения в Закона за съдебната власт по отношение на провеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, за да бъде гарантирана максимална прозрачност на процедурата и съдиите да бъдат уверени в тайната на техния вот и коректното му отчитане.

Отделено е било внимание и на крайно необходимите законови изменения за решаването на проблемите с бавното провеждане на конкурсите в съдебната система, за да се избегне дългосрочното командироване на съдии за заемане на свободни длъжности.

С две разпореждания от 2 октомври м.г. – едно на зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия и едно на председателя на Второ наказателно отделение, е отказано образуването на производства по депозирани искания от изпълняващия функциите главен прокурор за възобновяване на наказателни дела. Това беше съобщено тогава от Върховния касационен съд.

По-късно от прокуратурата посочиха, че решението на (ВКС) не поражда никакви последици за Сарафов, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), а то може да се отмени от Върховния административен съд (ВАС), не от ВКС.

Освен това, според прокуратурата, с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система.