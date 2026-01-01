Жена пострада при пътен инцидент в Благоевград, потвърдиха от пресцентъра на МВР за БНТ.

Около 10:00 ч. днес автомобил излиза от паркинга на голяма търговска верига. Заради скорост, несъобразена с пътната обстановка, шофьорът губи контрол над колата при завой. Превозното средство поднася и помита движеща се по тротоара жена, като я влачи няколко метра.

На място е извикан екип на полицията, пристига и линейка. Пострадалата жена е прегледана в болницата в Благоевград, където е установено, че има охлузвания и хематоми по тялото.

При инцидента е повреден уличен стълб.

Водачът е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

Установено е, че автомобилът е бил с летни гуми.