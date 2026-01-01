Близо три милиона лева ще бъдат инвестирани в подмяната на осветлението на квартал „Чайка“ във Варна, съобщи на пресконференция ръководителят на проекта Станчо Станев. По думите му малко над 1,8 милиона лева са осигурени безвъзмездно от Министерството на енергетиката. Останалите са от бюджета на Варна.

С изпълнението на проекта ще бъдат намалени почти наполовина разходите за осветление в квартала, посочи Станев. Очаква се да бъдат редуцирани и средствата, необходими за ремонт на уличните осветителни тела.

Станчо Станев посочи, че „Чайка“ е един от най-старите квартали в града и стълбовете и лампите вече са амортизирани. Старите натриеви осветителни тела ще бъдат подменени, цялата система за външно изкуствено осветление ще бъде модернизирана, захранващите кабели също ще бъдат сменени.

Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на април. С реализацията му са ангажирани повече от десет екипа специалисти.