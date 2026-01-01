Повече от 6800 фалшиви маркови стоки задържаха в района на Дунав мост при Русе митничари при проверка на два автобуса, пътуващи от Турция за Румъния. Това съобщиха от митницата.

При проверките, осъществени в рамките на около седмица, са открити спортни комплекти, тениски, мъжки и дамски блузи, ризи, сака, якета, шапки с козирка, обувки и парфюми - всички носещи обозначения на популярни марки, и за които се подозира, че са внесени нелегално от Турция.

При единия случай митничари и гранични полицаи спрели за проверка автобус. По време на огледа в багажа на двамата шофьори на превозното средство и у двама от пътниците били открити общо 5820 текстилни изделия, 388 чифта обувки и 169 парфюма, брандирани с лога и надписи на известни търговски марки. За стоките не са представени документи за закупуването им или митнически документи за въвеждането им на територията на България. За престъплението е привлечен като обвиняем 60-годишен турски гражданин.

При проверка на друг автобус, пътуващ от Турция към Румъния, митничарите открили 200 кутии цигари без акцизен бандерол в чанти на шофьора. В багаж на пътник имало и 365 облекла и 92 парфюма с обозначения на световни търговски марки.

Двамата нарушители са посочили в обясненията си, че стоките са "за лично ползване", като ги закупили в Турция. Съставени са им актове за нарушението.