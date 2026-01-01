Служителят е бил отстранен за максимално дългия срок, след това е бил възстановен на заеманата от него позиция, впоследствие е бил предложен за уволнение. Предстои да бъде издадена заповедта за уволнение и предстои това да се случи, каза в отговор на въпрос в рамките на парламентарния контрол служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Въпросът бе зададен от народния представител Димо Дренчев от парламентарната група на „Възраждане“ относно тежка катастрофа на 19 октомври м.г. по пътя Перник-София.

На 19 октомври младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер за наличие на алкохол и е отказал да даде кръвна проба след катастрофата.

Образувано е дисциплинарно производство, за нарушение на служебната дисциплина - неспазване на етичния кодекс. Петров е бил временно отстранен за два месеца, а с последваща заповед срокът е удължен до 21 януари, каза Дечев.