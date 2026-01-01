Основният документ, който регламентира действията срещу тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, е Механизмът за противодействие на тормоза и насилието, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. Съгласно този механизъм всяко училище поддържа регистър за документиране на всички установени или докладвани случаи на тормоз. Създава се и училищен координационен екип, ръководен от директора, в който участват заместник-директорите, психолог или педагогически съветник, класни ръководители, при необходимост медицински специалист или социален работник. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

През последните седмици имаше два случая на самоубийства с ученици, които поставят въпроси за функционирането на системата за превенция, за ранно идентифициране на риск и реакция в рамките на образователната система. Единият случай е на 16-годишно момче от Хасково, което се е самоубило в дома си, а другият случай е за ученик от село Нова махала, каза Елисавета Белобрадова. Тя попита какви проверки са разпоредени от Министерството на образованието и науката (МОН) по тези случаи, има ли пропуски и нарушения.

При постъпване на сигнал се извършва регистрация на случая, първична оценка на риска и предприемане на индивидуални или групови мерки за работа, включително с родителите. При тежки случаи се уведомяват също социалните служби и Министерството на вътрешните работи, обясни министър Игнатов.

Той каза, че по отношение на трагичния инцидент с ученик в десети клас от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в града е разпоредил проверка в училището. Тя обхваща прилагането на училищните политики за превенция и противодействие на тормоза и насилието, наличните правила и мерки за ранно идентифициране на рискови ситуации, както и предприетите действия за подкрепа на учениците и училищната общност след инцидента.

Срокът за извършване на проверката е днес – 6 март, като след нейното приключване началникът на РУО в Хасково ще предостави в МОН информация за резултатите и констатациите, каза министър Сергей Игнатов. Към настоящия момент по данни на училищното ръководство няма постъпили сигнали за тормоз в училищна среда, както и информация за конфликтни ситуации на починалия ученик със съученици. След инцидента в училището са изпратени специалисти от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. Психолозите са осъществили кризисна интервенция с класа на ученика, координирали са действията си с училищния психолог и са консултирали педагогическия екип. Осъществени са и индивидуални кризисни консултации с ученици, като са изготвени препоръки към директора и педагогическия персонал на училището за последващи действия в подкрепа на учениците, поясни министърът.

Той съобщи, че днес се организира междуинституционална среща с участието на представители на РУО в Хасково, на общината в града, на областната дирекция на МВР, на дирекцията за социално подпомагане в Хасково и на Регионалната здравна инспекция в града. Целта на срещата е координиране на съвместни действия за оказване на подкрепа на учениците и на училищната общност, за набелязване на мерки за намаляване на напрежението и за преодоляване на емоционалните и психологически последици от инцидента.

За случая с ученика от училище „Кирил и Методий“ в село Нова махала, по информация на директора на училището, са предприети административни действия за прекратяване на трудовите правоотношения с част от педагогическите специалисти, свързани със случая, съобщи министър Сергей Игнатов.

По думите му към настоящия момент наличната информация показва, че двата трагични случая са различни по своя характер. По данните, с които разполагат училищните ръководства и регионалните образователни власти към момента, при инцидента в Хасково не са установени данни за упражняване на тормоз в училищна среда. Проверката на РУО ще даде допълнителна яснота за прилагането на училищните политики за превенция и реакция при рискови ситуации, поясни министърът.

В подкрепа на превенцията срещу агресията и тормоза МОН реализира редица инициативи и програми, има и обучителни материали, каза министър Сергей Игнатов. По задание на МОН е разработена и програма за превенция на агресията и насилието в училище, изготвена от екип на Българската академия на науките.

Към МОН функционира Национална мобилна група за психологическа подкрепа, създадена със заповед на министъра през 2011 г. За периода 2022 – 2025 г. са регистрирани общо 68 кризисни ситуации, като през учебната 2024/2025 година са отчетени 19 тежки кризисни случаи, при които е оказана специализирана подкрепа, каза служебният образователен министър.