За пореден път маскирани лица вандализират Българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля. Снимки от посегателството бяха разпространени в социалните мрежи. От Външното министерство определиха деянието като „политически спонсорираната нестихваща кампания.

Вандалско нападение над българското посолство в Скопие: МВнР излезе с остра позиция (СНИМКИ)

Министерството на външните работи отговори по повод вандалска проява спрямо клуб на българската общност в Битоля. Заместник-министър Марин Райков коментира следното:

С тревога констатираме, че за пореден път е извършено посегателство срещу един от клубовете на българската общност в Република Северна Македония.

Разглеждаме това деяние като отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи.

Очакваме официалните власти в съседната страна да реагират в съответствие с ангажиментите, разписани в Европейския консенсус от юли 2022 г. и в отговор на европейските стремежи на по-голямата част от обществото на Република Северна Македония.