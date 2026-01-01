Хасково за поредна година ще отбележи Световния ден на лимфедема – 6 март. Инициативата „Светлини на надеждата“ е на Българска асоциация Лимфедем, която обединява десетки общини, които на 6 март ще заявят своята съпричастност с каузата на Асоциацията като осветят в синя светлина знакови обекти в градовете.

Камбанарията в парк Ямача до Монумент Света Богородица ще засияе в синьо на 6 март, заедно с емблематични сгради в София, Плевен, Кюстендил, Пловдив, Русе, Шумен, Варна, Габрово, Банско, Враца, Ловеч, Бургас и др.

Последните анализи показват, че над 200 000 българи страдат от лемфедем. Годишно се диагностицират над 11 000 нови случая. Нелекуваният лимфедем води до сериозен ръст на хоспитализациите през последните 3 години. Правилното лечение пести средства на здравната система и запазва работоспособността на пациентите.

Безспорен успех на кампанията „Светлини на надеждата“ на Българска асоциация Лимфедем е фактът, че лимфедемът вече е включен в списъка на заболяванията, за които НЗОК заплаща медицински изделия.