Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Цветомир Цонков е временно преназначен на длъжност директор на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) в Ловеч, съобщават от пресцентъра на полицията.

Цонков е представен днес на служителите на дирекцията от заместник-министър Калоян Милтенов.

Старши комисар Цветомир Цонков е роден през 1973 г. в Севлиево. Завършил е висше образование във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и е с дългогодишна служба и голям професионален опит в системата на МВР, където работи от 1999 г. Последователно е преминал през длъжностите разузнавач, началник на група и началник на сектор „Криминална полиция“ в Районно управление (РУ) – Севлиево при ОДМВР – Габрово. През ноември 2016 г. е временно преназначен, а през май 2017 г. е назначен за началник на Районното управление в Севлиево.

В периода от май 2021 г. до август 2023 г. е директор на областната полиция в Габрово. Последната му заемана длъжност е началник сектор „Криминална полиция“ в РУ - Севлиево.

Досегашният директор старши комисар Дончо Манов е преназначен в „Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР“.

Припомняме, че министърът на вътрешните работи Емил Дечевдо съобщи за смяната на 23-ма от общо 28 директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните работи.