41-годишен от Нови пазар е арестуван за срязана метална скоба за неправомерно паркиране, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

С бързо полицейско производство и арест за срок до 24 часа завърши вчерашният ден за 41-годишен жител на Нови пазар.

Във Второ РУ е получен сигнал от служител на „Общински паркинги и синя зона“ за срязана метална скоба, поставена на товарен автомобил.

Пристигналите на място полицаи са установили и задържали извършителя.