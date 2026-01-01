Напрежението в първото брокерско риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” се покачва в събота от 20:00 ч. Двете семейства се сблъскват с първите си задачи и за първи път ще се събудят в апартаментите, които трябва да ремонтират. Вероника и Мирослав и Елена и Мартин не предполагаха, че ще трябва да спят на обектите. Въпреки неудобствата, те са амбицирани да се справят с всяка задача, а първата от тях е да разчистят жилищата. По този начин двойките ще могат да изградят цялостен план за действие.

NOVA

Изхвърлянето на всичко старо предшества и първата им голяма задача – преобразяване на банята и тоалетната. Изнасянето на старите мебели и разглобяването на секции и шкафове ще бъде като детска игра в сравнение с къртенето на плочки. Чугунена вана на половин век ще постави на изпитание нервите на една от двойките, а липсата на утвърден ВиК специалист ще постави другото семейство в много трудна ситуация.

NOVA

Капитаните на отборите Home2U и INclusive – Ралица и Евелин ще бъдат плътно до участниците и дори ще започнат да чертаят планове за сигурна победа. Техните експертни съвети ще помогнат на семействата при избора на обзавеждането за баня. Менторът Влади Караджов също ще посети обектите, за да даде на двойките ценни майсторски съвети.

Елена и Мартин ще посрещнат годишнина от брака си на обекта, а Вероника и Мирослав ще успеят да намерят малко време за романтика. Една от дамите дори ще получи нестандартен букет с цветя и… кози крак.

NOVA

Въпреки споделените трудности и приятните моменти по време на ремонтите, едно от семействата ще вземе трудно решение. Коя от двойките ще пожелае да си тръгне само няколко дни след старта на имотното риалити?

Не пропускайте да видите в събота от 20:00 ч. в новия епизод на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive” по NOVA.