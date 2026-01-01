Окръжната прокуратура в Стара Загора внесе обвинителен акт спрямо 62-годишна жена, която е предадена на съд за това, че в периода от 23 май 2018 г. до 29 януари 2019 г., в качеството си на длъжностно лице - управител на болница в Раднево, при условията на продължавано престъпление - с девет отделни деяния, е нарушила Договор за възлагане и управление на болнично заведение и Правила за разпределение на финансовите средства и работната заплата. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Установено е, че в посочения период на различни дати М. У. като управител на болница в Раднево, определила изплащането на допълнителни трудови възнаграждения на служители в здравното заведение без да приложи документи със заеманите от тях длъжности и трудови договори, както се изисква по закон. Служителите са получили възнагражденията в нарушение на Правилата за разпределение на финансовите средства и работната заплата. В различните периоди между 70 и 90 служители са получавали допълнителни възнаграждения, като общата сума възлиза на 218 080 лева с равностойност от 111 502 евро, които не са възстановени. С постановление на прокурор е наложена възбрана на лек автомобил, собственост на свързани с обвиняемата лица, допълниха от пресцентъра.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд - Стара Загора.

Районната прокуратура в Стара Загора предаде на съд четирима обвиняеми за длъжностно присвояване на пари, собственост на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Димитър Чакмаков“ в Раднево през юни 2024 г. През февруари 2020 година бе наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на управителя на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" и нейни подчинени. Срещу управителя беше повдигнато обвинение за присвояване на средства в особено големи размери, а останалите са обвиняеми за пране на пари. Проверката на общинската болница в Раднево е започнала след два сигнала до прокуратурата и Държавната агенция "Национална сигурност" от тогавашния кмет на Раднево д-р Тенчо Тенев и тогавашния председател на местния общински съвет д-р Румен Йонков. По същото време е имало и протест на медицинските работници, които не са получавали редовно заплатите си.