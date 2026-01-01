Със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за директор на Областната дирекция на МВР във Варна е назначен старши комисар Цветан Пировски, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град. Той е бил представен пред ръководния състав на дирекцията от заместник-министър Калоян Милтенов. “С назначаването на новия директор вярваме, че ще можем да организираме прозрачни и справедливи избори – това ще бъде основният приоритет в дейността ни“, заяви заместник-ръководителят на министерството, цитиран от пресцентъра на дирекцията във Варна.

Старши комисар Цветан Пировски до момента е бил в „Звено за подпомагане на министъра“ към ръководството на МВР. Той е служител на системата на МВР от 2003 г., когато е назначен в Трето районно управление във Варна като разузнавач I степен. През 2007 г. поема управлението на група „Престъпления против личността“ към сектор „Криминална полиция“ в града.

От 2010 г. Пировски е началник група „Грабежи и престъпления по пътищата“. В периода от 11 юли 2016 г. до 28 юли 2022 г. е началник на отдел „Криминална полиция“ в дирекцията във Варна. От 2022 г. оглавява дирекцията на МВР в Добрич със званието старши комисар. През годините многократно е награждаван с различни отличия – похвали и благодарности, както и с „Почетен знак“ на МВР.