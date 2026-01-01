76-годишен мъж загина при пожар в дома си в търговишкото село Васил Левски.

Сигналът за инцидента е подаден на 4 март, около 22:45 ч. Съобщено е било, че в къща в селото е възникнал пожар. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията от Търговище.

При пристигането си огнеборците открили в сградата тялото на загиналия собственик на имота – 76-годишен мъж от селото.

Пламъците са унищожили около 100 квадратни метра разгъната застроена площ от къщата, както и домакински уреди, дрехи и хранителни продукти. Опушени са и около 100 квадратни метра стени. За овладяване на пожара са използвани близо 16 000 литра вода.

Причините за възникването на пожара се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.