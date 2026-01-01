21-годишен мъж е задържан от полицията след сигнал за заплахи и агресия към майка му в Пирдоп.

Около 13.40 ч. вчера жената подала сигнал в полицията, че след възникнал скандал синът ѝ е отправил заплахи и закани към нея и е направил опит да я удари с юмрук в лицето.

На адреса незабавно били изпратени служители на Районното управление в Пирдоп, които задържали 21-годишния извършител за срок до 24 часа.

Жената е отказала медицински преглед.

Случаят е докладван в прокуратурата, като по него е регистрирана преписка.