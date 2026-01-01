Изслушването на служебния заместник-министър на енергетиката и изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев във връзка с „ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и 6-и блок през 2026 г.“, беше отложено за следващата седмица.

Изслушването трябваше да бъде първа точка в предвидения за днес дневен ред.

Цените на тока и ремонти в АЕЦ „Козлодуй“: Изслушват в НС представители на компетентните органи

В началото на заседанието председателят на Народното събрания Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от Иван Андреев, с което информира, че поради лична ангажираност на него и на неговите заместници с изключително отговорни и предстоящи пускови операции на шести енергоблок, няма да може да участва в заседание на парламента тази седмица и заявява готовност изслушването да се проведе следващата седмица. Обсъдихме този въпрос на председателски съвет и изслушването ще се проведе следващата седмица, посочи Назарян.

В програмата за днес е предвидено изслушване за повишените сметки за ток и множеството подадени жалби за това в последните месеци. В него участие ще вземе служебният заместник-министър на енергетиката Красимир Ненов, съобщи председателят на Народното събрание. Предвижда се депутатите да изслушат и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.

Двете изслушвания са включени в програмата на Народното събрание за тази седмица по предложение на "Възраждане".