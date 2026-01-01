Инцидент със загинал е регистриран на територията на ОДМВР – Сливен през изминалото денонощие.

В 18:10 часа на 4 март в дежурната част на РУ – Сливен е получен сигнал за мъж, пострадал при управление на превозно средство с животинска тяга. Той е открит в нива в близост до път III-5305 в землището на село Желю войвода.

По първоначални данни 59-годишен мъж от село Желю войвода е паднал между каруцата и впрегнатото животно по време на управление на превозното средство. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му.

По случая е образувано досъдебно производство. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.