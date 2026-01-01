Тристранните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ са в застой поради войната между Вашингтон и Техеран.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на 4 март, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Продължаваме да поддържаме контакти със Съединените щати практически ежедневно. Засега, поради ситуацията с Иран, все още не са получени необходимите сигнали за тристранна среща“, каза Зеленски във вечерно обръщение.

САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари след седмици на антиправителствени протести в страната. Атаката дойде, след като преговорите между Вашингтон и Техеран не успяха да постигнат споразумение по ядрената програма на Иран.

Усилията на САЩ да посредничат за мирното споразумение между Украйна и Русия се засилиха през зимата и забавиха темпото си през последните седмици.

„Веднага щом ситуацията със сигурността и по-широкият политически контекст ни позволят да възобновим тристранната дипломатическа работа, това ще бъде направено. Украйна е готова за това“, подчерта Зеленски.

Украински и американски официални лица се срещнаха в Женева на 26 февруари, за да обсъдят напредъка към следващия етап от тристранните преговори.

Преди ударите на САЩ срещу Иран украинският президент заяви, че следващият кръг от тристранните мирни преговори вероятно ще се състои в Абу Даби в началото на март.

Русия продължава да поставя максималистични изисквания в мирните преговори, докато продължава да води война срещу Украйна.