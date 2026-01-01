Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че евентуалното разполагане на британски войски в Украйна не би довело до край на конфликта, а би удължило войната, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Франция и Великобритания миналия месец подписаха декларация за намерение за бъдещо разполагане на мултинационални сили в Украйна след договарянето на прекратяване на огъня с Русия.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли неотдавна заяви, че би искал да е първият британски министър на отбраната, който ще изпрати войски в Украйна.

„Въпреки заблудата на Хийли, разполагането на британски войски в Украйна няма да означава край на войната, а удължаване на конфликта и увеличаване на рисковете от мащабен военен сблъсък с участието на много повече държави“, подчерта Захарова.

Тя също така отново предупреди, че Русия ще смята каквито и да било чуждестранни войски в Украйна за легитимни цели.

„Британците продължават да проявяват активен интерес към запазването на източника на нестабилност в нашия регион. Те по всякакъв начин пречат на дългосрочното и устойчиво разрешаване на кризата“, добави Захарова.