Осем души, сред които трима непълнолетни, са подготвяли терористичен акт срещу ръководител на отбранително предприятие в Московска област по поръчка на украинските специални служби срещу възнаграждение от не по-малко от един милион рубли, заяви официалният представител на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко, цитирана от ТАСС.

„Разследващите органи на Главно следствено управление на Следствения комитет в Московска област приключиха разследването по наказателното дело срещу осем жители на три региона, трима от които са непълнолетни. Те са обвинени в опит за терористичен акт чрез убийството на ръководителя на едно от отбранителните предприятия, както и в незаконно производство и разпространение на взривни устройства и взривни вещества", каза тя.

Според Следствения комитет през декември 2024 г. в Коломна обвиняемите, действайки по поръчение на специалните служби на Украйна и срещу парично възнаграждение в размер на не по-малко от един милион рубли, са произвели и се опитали да прикрепят самоделно взривно устройство към автомобила на ръководителя на руско отбранително предприятие. В момента на поставянето на бомбата двама от обвиняемите били задържани на място от служители на Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия, които успели да предотвратят взривяването на автомобила.

Междувременно ФСС обяви, че нейни служители са задържали в Санкт Петербург двама руснаци, които по поръчение на специалните служби на Украйна планирали терористичен акт срещу високопоставен руски военен. „В град Санкт Петербург беше пресечена незаконната дейност на двама граждани на Русия, които по поръчение на специалните служби на Украйна планираха да извършат терористичен акт срещу високопоставен военен от министерството на отбраната на Русия чрез самоделно взривно устройство“, се казва в изявление на ФСС. „Нарушителите бяха задържани и са направили самопризнания“, се добавя в изявлението.

Според ФСС, заподозрените поддържали връзка с представител на украинските специални служби чрез приложението „Телеграм“ и изявили готовност да извършат терористичен акт.