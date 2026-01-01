Шуменският окръжен съд за четвърта поредна година се включва в инициативата на Европейската организация за редки заболявания за Международния ден на хората с редки заболявания, който се отбелязва в последния ден на февруари.

В знак на съпричастност със световната инициатива „Сподели своите цветове“, от 26 февруари до 4 март, сградата на Съдебната палата в областния град ще бъде осветена с цветовете на каузата, в подкрепа на хората с редки заболявания. Това съобщи Стилиян Стилиянов, който отговаря за връзките с обществеността на съда.

Той припомни, че целта на инициативата е да се повиши информираността на международната общност за редките заболявания, както и да се предприемат действия за осигуряване на достъп до диагностика и терапии за хора, живеещи с редки заболявания.

„Идентифицирани са повече от 7000 редки заболявания, които засягат около 300 милиона души в света, а в България – около 260 редки болести, но само 171 от тях могат да се лекуват по здравна каса.

Коя бактерия често остава незабелязана, но може да бъде причинител на сериозни заболявания

През 2007 г. е създаден Национален алианс на хора с редки заболявания, чиято цел е да изиграе ролята на свързващо звено между хората с такива заболявания и техните семейства от една страна, а от друга – със системата на държавата за обществено здраве. До момента са обхванати повече от 75 патологични състояния, като броят им продължава да расте. Голямата цел на инициативата е ранна диагностика и адекватни мерки за лечение“, отбеляза Стилиянов.

Той допълни, че Окръжният съд в Шумен е социално ангажирана институция и изразява своята подкрепа на хората с редки заболявания.

Шумен отбеляза за първи път Световния ден на редките болести на 28 февруари 2017 година.

Международният ден на хората с редки заболявания, отбелязван ежегодно в последния ден на февруари, е инициатива, установена от Европейската организация за редки заболявания с цел повишаване на информираността и насърчаване на действия за осигуряване на достъп до диагностика и терапии за засегнатите.