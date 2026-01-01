Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР – Кърджали извършват проверка във връзка със сигнал за упражнен натиск от кмет на община към жител на населено място в областта.

По първоначални данни след отказ да работи за определена политическа сила, гражданинът бил подложен на тормоз, психически натиск и целенасочени проверки. Полицаите вече са снели обяснения от едно от лицата, посочени в сигнала, предаде NOVA.

Предстоят още действия за пълното изясняване на случая и внасяне на материалите в прокуратурата за отношение по компетентност.