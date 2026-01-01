В сряда (18 март) ще преобладава облачно време, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В следобедните часове на места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - до силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и дневните температури ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 7°.



По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 8° - 10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде предимно облачно. След обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще превалява слаб сняг, под около 1500 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 4°.



В четвъртък и петък вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен, през първия ден все още и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места, главно в източната половина от страната, ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните - между 5° и 10°.

На 20 март в 16:46 часа ще настъпи астрономическата пролет, припомнят от НИМХ.

