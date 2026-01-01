Лек автомобил, движещ се в посока Банско, се е ударил в бетонна стена, след което е закачил странично джип, пътуващ към София, и се е преобърнал по таван.

При инцидента няма данни за сериозно пострадали.

Катастрофа затвори в двете посоки пътя Симитли - Банско

Заради катастрофата по-рано днес движението при км 17 на път II-19 Симитли – Разлог беше ограничено и пренасочено по обходен маршрут. Впоследствие трафикът се осъществяваше двупосочно в едната лента.

Катастрофа с жертва затвори пътя между Симитли и Разлог

Към момента движението в участъка е напълно възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ на официалния си сайт.