Временно е ограничено движението за всички моторни превозни средства по път II-19 между Симитли и Банско в района на село Градево, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура", предаде кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

Причината е възникнало пътнотранспортно произшествие. Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътна полиция.

От Областно пътно управление - Благоевград казаха за БТА, че и към този момент движението в района на инцидента е затворено и в двете посоки.