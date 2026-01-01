Израелската армия обяви, че е убила ръководителя на разузнавателните служби на Хизбула Хюсеин Мукалед при удар в Бейрут, на фона на размяната на огъня между Израел и ливанската въоръжена групировка.

„Израелските отбранителни сили вече потвърждават, че при прецизен удар в Бейрут снощи е бил ликвидираният терорист Хюсеин Мукалед, който иска да стане лидер на разузнавателния щаб на Хизбула, се казва в изявление на армията.

Израелската армия удари Ливан, след като Хизбула изстреля ракети над Израел. Ливан говори за над 30 жертви и най-малко 149 ранени. Израел призова населението на над 50 градове и села в Ливан да се евакуира.

Хизбула обоснова нападението с убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той бе убит при израелски въздушен удар в събота в Техеран.