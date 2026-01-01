Американският министър на отбраната Пийт Хегсет ще даде днес първата пресконференция на висш представител на САЩ след началото на американско-израелската военна операция срещу Иран, предаде Франс прес.

Пентагонът съобщи в социалната мрежа "Екс", че пресконференцията е планирана да започне в 08:00 часа местно време (15:00 часа българско време).

В пресконференцията ще участва и председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн.

Белият дом заяви, че утре Хегсет ще се яви в Конгреса заедно с американския държавен секретар Марко Рубио, за да информира конгресмените за хода на военната операция срещу Иран.

Демократите, които са в опозиция, твърдят, че не е имало консултации с тях преди началото на операцията.

Смъртта на върховния ирански лидер Али Хаменей при удари на САЩ и Израел ескалира конфликта в региона през уикенда. Тази сутрин израелските сили възобновиха атаки срещу Техеран и разшириха целите до "Хизбула" в Ливан, което предизвика ответен обстрел с ракети и дронове от страна на групировката.