Шофьорите в Букурещ губят по 288 часа годишно в задръствания, сочи проучване на Института за визионерски градове, цитирано от местните медии. Това се равнява на 12 работни дни или повече от половината годишен отпуск.

„Букурещ е градът с най-много задръствания в Румъния. Трафикът в столицата вече е ежедневен проблем. Средната скорост е около 22 км/ч“, отбелязва Флориан Филат, директор на Института за визионерски градове.

Пикове на трафика вече има дори и по обяд.

През последните десет години броят на регистрираните в Букурещ автомобили се е увеличил с над 40 процента, достигайки над 1,7 милиона превозни средства, съобщава в свой материал по темата сайтът ХотНюз. Към тях ежедневно се добавят приблизително 300 000 автомобила от съседните окръзи.

Местните власти са категорични, че румънската столица не е проектирана за такъв обем.

В страната обаче има и градове като Орадя, Алба Юлия и Бистрица, които са успели да намалят задръстванията по улиците. Те имат по-малко жители, но също така са инвестирали в пешеходни пътеки и интелигентни светофари.