Шофьор на лек автомобил e катастрофирал тежко около 19 часа днес на бул.“Христо Ботев“ в Русе, съобщи Rusemedia.com. Колата се е забила в стълб и е отнесла разделителната мантинела.

В колата са пътували двама младежи. Пострадал е единият от тях – 22-годишен, който е откаран в болница със счупен крак.

На място са екипи на полицията и две линейки на Спешна помощ.

Части от автомобила са разпръснати по пътното платно.

