Трима души загинаха, а 14 са ранени при стрелба в бар в град Остин, столица на американския щат Тексас, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Началникът на градската полиция Лиза Дейвис заяви на пресконференция, че в ранните часове след полунощ служители на реда са се отзовали на сигнал за стрелба в "Булфордс" - популярна бирария, разположена в развлекателната част на града.

Пристигналите на място полицаи са били атакувани от мъж с огнестрелно оръжие. Те са отвърнали на огъня и са убили нападателя.

Ръководителят на местната служба за спешна помощ Робърт Лъкриц каза, че медиците, изпратени на местопрестъплението, са заварили три трупа. Той добави, че 14 души са били хоспитализирани, като трима от пострадалите са в критично състояние.