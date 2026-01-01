Императорските пингвини, които и без това са уязвими през размножителния си период, са застрашени и по време на годишното си линеене (смяна на телесната покривка) от климатичните промени, принуждаващи ги да търсят убежище във все по-ограничени ледени площи от антарктическия паков лед, предупреждават изследователи, цитирани от АФП.

Всяка година тези нелетящи птици подменят цялото си оперение през южното лято, като черпят от мастните си запаси, за да оцелеят в продължение на няколко седмици, докато им пораснат водоустойчиви пера и могат отново да плуват и ловуват в ледените води.

Ритуалът, който и без това е опасен, може да стане смъртоносен, тъй като площите с морски лед, от които те се нуждаят през този период, се свиват заради повишаването на температурите.

Изследователи от Британската антарктическа служба, анализирайки сателитни изображения, събирани седем години, случайно са открили няколко колонии в процес на линеене по изключително изолираното крайбрежие на територия, известна като Земя Мери Бърд в западната част на Антарктида.

В резултат на топенето на паковия лед (многогодишен полярен морски лед) императорските пингвини са принудени да обитават все по-ограничени пространства, образувайки по-компактни и гъсто населени групи, се казва в изявление на британската организация за полярни изследвания.

Анализът е показал, че през 2025 г. на сателитните снимки се виждат само 25 малки групи пингвини, докато през 2022 г. в същия район са наблюдавани над 100 групи.

"Въпреки че нямаме представа какво се е случило с тези пингвини, знаем, че те могат да намерят нови подходящи места за размножаване, след като ледът се стопи. Следователно е възможно да са създали и нови места за линеене на друго място. Възможно е обаче голям брой от тях да са загинали след като са влезли в Южния полярен океан, преди да са подменили водоустойчивото си оперение", казва Питър Фретуел, водещ автор и експерт по картографиране в Британската антарктическа служба.

"Ако това е така, ситуацията с императорските пингвини е още по-критична, отколкото смятахме", допълва изследователят.

Миналогодишно изследване на Британската антарктическа служба установи, че популациите на императорските пингвини са загубили над 20 процента от своите членове за 15 години в едно от основните местообитания в Антарктида.



Според друго изследване, направено през 2020 г., императорските пингвини наброяват около 250 000 размножаващи се двойки, всички от които живеят в Антарктида.



От януари до март императорските пингвини от морето Рос в Западна Антарктида мигрират до 1000 километра, за да сменят перата си на стабилен леден остров, разположен близо до Земята Мери Бърд. Това е един от малкото региони, които исторически запазват крайбрежния си морски лед през цялата година.

Линеенето трае около четири до пет седмици - период, през който пингвините нямат достъп до ледените води.

Площта на антарктическия морски лед е спаднала до исторически ниски нива между 2022 и 2024 г., като това е съпроводено от драстично намаляване на крайбрежния лед, отбелязват от Британската антарктическа служба.

В наблюдаваната област ледената покривка е намаляла от средно 500 000 квадратни километра за 50 години (което се равнява приблизително площта на Испания) до 100 000 квадратни километра през 2023 г.



През тези години морският лед се е разтрошил, преди пингвините да са завършили линеенето си. Това поражда опасения, че много от тях не са оцелели, посочват учените.

"Ако са принудени да се върнат в океана, преди оперението им да се е подновило напълно, пингвините рискуват изтощение поради увеличен разход на енергия, хипотермия и повишен риск да станат плячка на хищници", обясняват те.

Топенето на паковия лед има катастрофални последствия и за размножителния период на императорските пингвини, който трае от април (формиране на двойки) до декември (мигриране на малките към морето).

През 2025 г. Британската антарктическа служба установи, че през последните години някои колонии са загубили всичките си пиленца, които са се удавили или са умрели от студ, когато ледът се е разтопил, преди да са били готови да се изправят срещу ледения океан.

Според няколко изследвания Антарктида се затопля два до четири пъти по-бързо от другите части на земното кълбо.