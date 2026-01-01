Най-малко 57 са вече убитите при ракетния удар по девическо училище в Южен Иран, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА, цитирана от Асошиейтед прес. Ранените са над 60.

Четиридесет и пет души са били ранени при атаката в град Минаб, провинция Хормозган, където има база Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран.

Израелският аналог на Червения кръст - организацията "Маген Давид Адом", съобщи, че има ранен човек в Северен Израел, след като ракети бяха изстреляни към страната от Иран, предаде Франс прес.

Спасители и екипи за спешна медицинска помощ "инспектираха няколко места, където са получени сигнали, и в момента предоставят грижи на мъж на около 50 години, който е получил леки наранявания при експлозия в Северен Израел“, се казва в изявление на "Маген Давид Адом".