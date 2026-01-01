На 28 февруари (събота) в кв. „Бенковски“ в София ще се състои официалното отбелязване на Тодоровден. Събитието се организира от Столичната дирекция на вътрешните работи, Народно читалище „Георги Бенковски“ и Столична община – район „Сердика“.

Празничната програма ще започне в 10:30 часа на площада в квартала.

Тази година честването съвпада със 70-годишнината на конната полиция, създадена през 1956 г. като Ескадрон към Софийското градско управление. През годините конната полиция е участвала в множество обществени прояви, а тяхното присъствие добавя специфичен елемент към градските събития.

От 11:30 часа на стадион „Бенковски“ група „Конна полиция“ при ОСПС – СДВР ще изнесе демонстрации. Предвиден е и празничен концерт.

Организаторите канят жителите и гостите на столицата да се включат в отбелязването на празника.