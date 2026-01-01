Дания е първата страна в Европейския съюз, която е елиминирала предаването на ХИВ и сифилис от майка на дете, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

„Елиминирането на предаването от майка на дете на ХИВ и сифилис бележи голямо постижение в областта на общественото здраве за Дания“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от АФП.

Международната здравна организация посочи, че Дания е изпълнила необходимите критерии за елиминиране в периода 2021–2024 г., „включително ниски нива на предаване и високо покритие на пренаталното тестване и лечение при бременни жени“.

„Елиминиране означава тестване и лечение на поне 95 от всеки 100 бременни жени - и поддържане на новите инфекции при кърмачета под 50 на 100 000 раждания“, заяви регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге.

По данни на СЗО нивата на ХИВ и сифилис сред бременните жени в Дания са ниски.

Около 5950 души живеят с ХИВ в страната, като по-малко от 0,1% от бременните жени са засегнати.

Вроденият сифилис - тоест предаването на инфекцията от майката на бебето - също е рядко явление.

През 2024 г. са регистрирани общо 626 случая на сифилис, от които 524 при мъже.

СЗО допълни, че Дания е на път да елиминира и предаването на вируса на хепатит B от майка на дете.