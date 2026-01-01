Все още няма окончателно решение за състава на Районните избирателни комисии, заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в ефира на „Пресечна точка“. Очаква се Комисията да приключи заседанието си днес с решение по спорните назначения.

По думите ѝ от общо 31 районни избирателни комисии, които трябва да бъдат назначени след консултации при областните управители, съгласие е постигнато едва за две. В останалите области липсва договореност не само за председатели и секретари, но и за заместник-председатели. Матева обясни, че при девет парламентарно представени партии и коалиции местата в ръководствата на комисиите трябва да бъдат разпределени пропорционално. По думите ѝ някои политически сили изобщо не са направили предложения нито за председател, нито за секретар.

Говорителят на ЦИК съобщи, че Комисията е приела редица важни решения, свързани с подготовката на изборите. Сред тях са условията за изработване на изборните книжа и материали, изработката на печатите, както и доставката и снабдяването на секционните избирателни комисии с необходимите консумативи. Изрично е записано, че всяка секция ще получи чували в два различни цвята – бял, в който ще се съхраняват изборните книжа, и черен, предназначен за помощните материали като химикалки и ножици.

ЦИК е предложила на Министерския съвет печатите да бъдат изработени чрез централизирана поръчка, но в отговор е посочено, че според правителството това следва да бъде възложено на общинските администрации.

Матева подчерта, че членовете на секционните избирателни комисии се назначават по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Тя призова политическите сили да не предлагат лица, които в предходни избори са извършвали нарушения или престъпления. „От партиите зависи какви хора ще предложат“, посочи тя и добави, че ЦИК ще предвиди по-подробни указания относно видеонаблюдението в изборния процес.

По думите ѝ от години Комисията предлага на законодателя да се създаде възможност за обучение на желаещи да бъдат членове на секционни комисии между изборите, с издаване на сертификат и създаване на база данни от подготвени кадри.

Матева коментира и промените в Изборния кодекс, с които секциите в държави извън ЕС се ограничават до 20. Според нея това ще доведе до проблеми и струпване на хора в страни като САЩ, Турция и Великобритания. Очаква се Министерството на външните работи да предложи конкретни места за разкриване на секциите. „Ограничението не се отнася за секциите в дипломатическите и консулските представителства, където ще бъде направено всичко възможно да бъдат разкрити повече секции, за да се улесни гласуването на българските граждани", подчертя тя.

Във връзка с предложението за унифицирано изработване на паравани за изборите, Министерският съвет има готовност да предостави пълна подкрепа на ЦИК съобразно правомощията си, а именно – финансовото обезпечаване и организацията по предоставянето на изработените паравани на районните избирателни комисии, съобщиха от пресцентъра на МС.

ЦИК е институцията, която определя всички параметри на изборните книжа и материалите. Задава също така параметрите и контролира тяхното изпълнение. В тази връзка ЦИК следва да определи точни технически спецификации и да възложи обществена поръчка, за да може да осъществи контрол за качество и срочността на изпълнение.

Министерският съвет е готов да съдейства на Централната избирателна комисия организационно и технически в рамките на своите правомощия. С оглед осигуряването на максимално добра координация между двете институции по подготовката на предстоящите предсрочни избори правителството предлага да бъде проведена среща в най-кратки срокове.