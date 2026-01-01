/ БГНЕС / EPA / ALEXANDER NEMENOV

Украйна подготвя саботаж на газопроводите в Черно море. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, на брифинг за медиите днес.

„Нашите разузнавателни служби имат тази информация; те регистрират опити на киевския режим да подготви пореден саботаж“, заяви Песков, цитиран от ТАСС.

Информацията за планирания саботаж на „Син поток“ и „Турски поток“ е предадена на турските колеги, допълни той.

Путин: Подготвят се взривове на „Турски“ и „Син поток“

Припомняме, че по-рано тази седмица руският държавен глава също предупреди за подобни провокации.

Опасенията му бяха потвърдени от унгарския премиер Виктор Орбан. На 25 февруари той заяви, че Киев планира да дестабилизира унгарската енергийна система, и нареди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура. 

 
 
13 Jan 2026 
Русия обвини Украйна за атака с дронове срещу гръцки петролен танкер край руското крайбрежие в Черно море. 
 
20 Feb 2026 
Унгарският премиер Виктор Орбан допусна възможността страната му да прекъсне доставките на електроенергия за Украйна, ако Киев продължи да се намесва в доставките на руски петрол. 
 
24 Feb 2026 
Руският президент Владимир Путин предупреди за възможни провокации срещу газопроводи.
 
25 Feb 2026
Унгарският премиер Виктор Орбан потвърди опасенията на руския държавен глава, като заяви, че Киев планира да дестабилизира унгарската енергийна система.
 
27 Feb 2026
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руското разузнаване е регистрирало опити на „киевския режим“ да подготви саботаж на газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“ в Черно море, като информацията е предадена на турските власти.

