Украйна подготвя саботаж на газопроводите в Черно море. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, на брифинг за медиите днес.

„Нашите разузнавателни служби имат тази информация; те регистрират опити на киевския режим да подготви пореден саботаж“, заяви Песков, цитиран от ТАСС.

Информацията за планирания саботаж на „Син поток“ и „Турски поток“ е предадена на турските колеги, допълни той.

Путин: Подготвят се взривове на „Турски“ и „Син поток“

Припомняме, че по-рано тази седмица руският държавен глава също предупреди за подобни провокации.

Опасенията му бяха потвърдени от унгарския премиер Виктор Орбан. На 25 февруари той заяви, че Киев планира да дестабилизира унгарската енергийна система, и нареди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура.