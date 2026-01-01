Мнима адвокатка завлече мъж от Кюстендил с пари, съобщиха от полицията.

На 26 февруари е подаден сигнал от 61-годишен мъж, че е бил въведен в заблуждение от 69-годишна софиянка, представила се за правоспособен адвокат.

Той е ощетен с 550 евро. По данни на заявителя комуникацията му с „адвокатката“ е продължила от 3 до 20 февруари.

Тя го е убедила, че срещу тази сума ще последва съдебно решение и обезщетение в негова полза.

Решението е трябвало да постанови Районен съд-Тутракан, а сумата от 500 евро била предназначена за прокурор и съдия.

За случая е уведомена прокуратурата.