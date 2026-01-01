„ДПС-Ново начало“ са изпратили писмо на президента Илияна Йотова, това заяви заместник-председателят на парламентарната група Искра Михайлова в кулоарите на парламента.

Депутатите задължиха Гюров да се яви в НС заради самолетите на САЩ на летището в София

"С него й обръщам внимание на това, което се разигра вчера в пленарната зала на Народното събрание. Премиерът отказа да се включи в събранието, да участва в изслушване, наруши Конституцията, арогантно пренебрегна всички наши усилия да проведем разговор с него", посочи Михайлова.

Тя обясни, че оттук нататък всичко е много динамично и следват много други въпроси.

"Следва въпросът за това кой пое отговорността за това правителство, което очевидно е правителство на ПП-ДБ. Смяната на областните управители го показва много ясно. Кой пое отговорността за това, че това правителство провежда реваншистка политика, изтъкана от скандали. Ние казахме: правителството на Йотова-Сорос-Петрохан. Това, което предупредихме се случва всеки ден! ПП има всички министри, с изключение на един и това е министърът на МВР. Каква е уговорката за това назначение? Какво следва оттук нататък? Кой носи отговорност за това как се сменят областните управления? Кой носи отговорност за работата на МВР? Може би наистина вече стигаме до наши избори с наше МВР - помните го от един запис на ПП-ДБ. Случва се точно това", допълни Искра Михайлова и уточни "Ние предупредихме президента Йотова, нейната отговорност е за правителство, което разиграва този сценарий".