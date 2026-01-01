Специалният представител на руския президент Владимир Путин за икономическото сътрудничество с други страни Кирил Дмитриев се срещна с делегацията на САЩ на преговорите с Украйна с Женева, предаде ТАСС.

По-рано руски медии съобщиха, че Дмитриев е пристигнал в хотел "Четири сезона". Той си тръгна от там след два часа. На излизане от хотела, специалният пратеник на Путин отказа да говори пред журналисти.

По-рано източник на ТАСС каза, че Дмитриев планира да продължи икономическите преговори със САЩ в швейцарския град днес.

Междувременно американска и украинска делегация преговаряха в хотел "Четири сезона" в Женева около четири часа.

Украинската делегация бе водена от секретаря на Съвета по национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и придружавана от служители от икономическия екип на правителството.

Американската делегация е представена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Умеров обяви в социалните мрежи, че от украинска страна участват и Давид Арахамия, Олексий Соболев и Дарина Марчак. По думите му заедно с икономическия екип на правителството делегацията задълбочено ще разгледа пакета за просперитет – механизмите за икономическа подкрепа и възстановяването на Украйна, инструментите за привличане на инвестиции и рамките за дълготрайно сътрудничество.

Умеров също така заяви, че планира, заедно с Арахамия, да обсъди подготовката за следващия кръг от тристранните преговори с Русия. „Необходимо е да синхронизираме позициите си преди този етап“, каза той.

Украинската делегация възнамерява да продължи работата по въпроса за размяната на военнопленници. „Важен въпрос е хуманитарният, но и този за евентуални бъдещи размени. Очакваме конкретни резултати по отношение на връщането на наши граждани“, заяви Умеров и добави, че ще съобщи за резултатите след приключването на срещата.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорите с американската делегация в Женева ще засегнат не само слагането на край на войната, но и икономическото сътрудничество със САЩ.