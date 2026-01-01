Преподавателите от ДГ №9 „Калина Малина" в Перник представиха пилотния брой на онлайн вестник „Мозайка на утрешния ден", създаден специално за родителите на детската градина, съобщиха от издателство „Клет България".

Изданието ще споделя новини и акценти от ежедневието, реализирани проекти и добри практики. Пилотното издание бе представено в рамките на форума „Градивни частици на бъдещето" за предучилищна педагогика, организиран от издателството.

Директорът на градината Михаела Ивайлова и нейният екип са провели работилница, в която представиха концепцията на вестника и обмениха опит с колеги от цялата страна.

„Впечатлен съм от енергията и креативността на детските учители и от смелостта им да търсят нови форми за представяне на своите успешни проекти. Те доказват, че професията се развива чрез инициативност и активна позиция. Убеден съм, че този вестник ще се утвърди като устойчива платформа за представяне на работещи идеи и ще даде заслужена видимост на техния всеотдаен труд“, каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

В пилотния брой са събрани идеи и примери от педагозите по теми като опазване на природата, здравословно хранене, творчески занимания и празнични инициативи, казаха от издателството.